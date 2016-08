’Wijdemeren onvoldoende bestuurskracht’

HILVERSUM - In tegenstelling tot Hilversum, Huizen, Blaricum en Laren scoort de gemeente Wijdemeren een onvoldoende in het maandag gepresenteerde bestuurskrachtonderzoek.

Door Eddie de Paepe - 29-8-2016, 15:24 (Update 29-8-2016, 15:24)

Deloitte heeft in opdracht van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en de gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren deze zomer onderzoek gedaan naar de bestuurskracht van de gemeenten in deze regio. Het bestuurskrachtonderzoek is onder meer bedoeld om te weten of de gemeenten voldoende in staat zijn wettelijke taken uit te voeren en ervoor te zorgen dat de voorzieningen aan de inwoners van voldoende kwaliteitsniveau zijn. Het onderzoek heeft ook gekeken naar een eventuele herindeling van de gemeenten Hilversum, Wijdemeren en Weesp en naar de huidige samenwerking tussen de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Verder is de bestuurskracht van de regio Gooi en Vechtstreek als geheel onderzocht.

De gemeenteraden kunnen uiterlijk 14 november 2016 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Na overleg met de gemeenten over hun zienswijzen zullen GS een standpunt bepalen over de aanbevelingen van het bestuurskrachtonderzoek over de versterking van de bestuurskracht op lokaal en regionaal niveau.

Zelfbeeld

Vier van de vijf onderzochte gemeenten blijken voldoende bestuurskracht te hebben. Alleen Wijdemeren scoort onvoldoende in het onderzoek. ’Dit blijkt uit het zelfbeeld, omgevingsbeeld en professioneel beeld’, aldus de onderzoekers. ’De ambities zijn vanwege de beschikbare middelen beperkt en grote opgaven als het aanpakken van de Loosdrechtse Plassen komen niet tot stand. Tegelijkertijd zijn de woonlasten binnen de gemeente hoog. De organisatorische randvoorwaarden zijn te beperkt aanwezig. Dit wordt vanuit het zelfbeeld en het omgevingsbeeld onderschreven.’

Het rapport is hier te downloaden: https://t.co/BAMkIk5iwl