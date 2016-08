’Stille sponsor’ redt eerste lustrum Vechtse Vaarparade

LOENEN - Het watersportseizoen loopt weer ten einde. Wie ’einde watersportseizoen’ zegt, zegt ook Lichtjesparade ofwel: De Vechtse Vaarparade, het jaarlijks terugkerende evenement, dat zijn eerste lustrum viert.

Door Jan van Stipriaan Luïscius - 29-8-2016, 12:41 (Update 29-8-2016, 12:41)

In het voorjaar zag het er lange tijd naar uit dat het watersportspektakel door onverwacht geldgebrek niet zou doorgaan. Dankzij een stille grotere sponsor - die niet bij name wil worden genoemd - én enkele nieuwe sponsoren, gaat het door.

Het evenement vindt plaats op 10 september; start is om 20.00 uur bij de Mijndense Sluis in Loenen, einde is om 23.00 uur aan de Langegracht in Maarssen-dorp.

De sluizen blijven echter tot één uur na middernacht geopend, om alle deelnemers de gelegenheid te bieden nog naar huis te kunnen.

Verleden jaar waren er even boven de honderd deelnemende boten en bootjes, maar met het huidige aantal inschrijvingen tot nog toe zou dat aantal wel eens overschreden kunnen worden, zegt Arjan van den Hoek, bestuurslid van Stichting Evenementen Stichtse Vecht.

Deelnemen kan op verschillende manieren: georganiseerd op MS De Tijd met rederij Stichtse Vecht. Individueel kan natuurlijk ook, door gebruik van eigen boot óf door een bootje te huren. Van den Hoek hoopt dat alle woningen langs de Vechtroute verlicht zullen zijn. „Met het thema van dit jaar zou dat heel leuk zijn. Dan hebben de mensen op de boten ook wat leuks te zien.”

Vrijwel alle restaurants langs de Vecht doen mee met speciale activiteiten. Overigens mag er wel muziek gemaakt worden aan boord, maar zijn discoschepen niet toegestaan. Alle deelnemers moeten, in opdracht van politie en Waternet, ingeschreven staan. Kosten vijf euro per deelnemer. Aan de Vechtse Vaarparade is een wedstrijd gekoppeld. Een jury beoordeelt wie de mooist versierde boot heeft in de verschillende categorieën.