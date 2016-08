Werkstraf voor wietkweek woonboot Kortenhoef

KORTENHOEF - De 25-jarige Wesley S. uit Nederhorst den Berg is door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot 120 uur werkstraf. S. heeft wiet geteeld op een woonboot in Kortenhoef. De rechter oordeelde ook dat S. minimaal 4000 euro met de hennep verdiend moet hebben. Dat bedrag moet S. aan de staat betalen.

Door Jurgen Swart - 29-8-2016, 18:04 (Update 29-8-2016, 18:04)

De beheerder van het haventje aan de Vreelandseweg in Kortenhoef kreeg twee jaar geleden de tip dat er op een boot hennep werd geteeld. De politie ging op onderzoek...