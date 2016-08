Blaricummer Frans Cornelis ridder in de orde van Oranje-Nassau

foto m.cornelis Frans Cornelis.

BLARICUM - Frans Cornelis uit Blaricum is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij heeft het lintje te danken aan zijn grote inzet en betrokkenheid in de roeisport en zijn inzet voor duurzaam ondernemen.

Locoburgemeester Anne-Marie Kennis heeft de onderscheiding afgelopen weekend uitgereikt bij het afscheid van Frans Cornelis als voorzitter van de Nederlandse Roeibond in Voorthuizen, tijdens het WK roeien voor niet-olympische nummers.

Cornelis was van 2000 tot 2007 voorzitter van de Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp. Onder zijn leiding zijn de Tromp Boat Races uitgegroeid tot één van de grootste Nederlandse roeiwedstrijden.

In 2007 werd hij bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Roeibond(KNRB) en heeft grote sponsoren weten te verbinden aan de roeisport, meldt de gemeente Blaricum. ’Onder aanvoering van Frans Cornelis is het bestuur van de roeibond geprofessionaliseerd. Ook heeft hij de dopingcontrole op deskundige wijze ingevoerd in het reglement van de KNRB.

Sinds 2013 was hij voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Hij heeft veel energie gestoken in de realisatie van een nieuw trainingscentrum voor de top roeiers, aan de Bosbaan in Amsterdam. In augustus 2014 werden de wereldkampioenschappen roeien op de Bosbaan in Amsterdam gehouden.

Naast zijn inzet voor de roeibond is Cornelis sinds 2005 actief betrokken bij de ’Sustainablilty-Roundtable groep. Tijdens deze rondetafelgesprekken wordt gesproken over mogelijke nieuwe wijzen van bedrijfsvoering waarin duurzame bedrijfsvoering in de toekomst kunnen ontwikkelen zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen.’