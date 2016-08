Hilversum als dé bluesstad van Nederland

HILVERSUM - Hilversum moet de americana-stad van Nederland worden. Daar mikken oprichters Marco en Sander van der Laan van de nieuwe organisatie Hilversum Music City op.

Iedere band die blues, country, bluegrass, folk, rock etc speelt moet graag in Hilversum willen spelen. Hilversum Music City wil muziek terugbrengen in het straatbeeld door evenementen te organiseren in café’s, op straat en in huiskamers. Iedereen heeft baat bij live muziek: de artiesten die (nieuw) materiaal uitproberen, de bezoekers die kunnen genieten van gratis live muziek, de horeca-eigenaar die extra omzet draait en de stad die hierdoor levendiger wordt.Het eerste evenement, met drie bands, is op zaterdag 3 september om 20.00 uur in Muziekcafé de Koning aan de Koninginneweg in Hilversum. De drie bands vertolken allemaal het americanagevoel.