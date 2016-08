Oude en nieuwe Huizers picknicken in Stadspark

foto studio kastermans

HUIZEN - In het Stadspark kwamen zaterdagmiddag oude en nieuwe (statushouders) inwoners van Huizen. De picknick, op touw gezet door Pia van Vulpen en Karin Rienstra, volgde op ‘In gesprek met elkaar’ in de Draaikom.

Door Eddie de Paepe - 28-8-2016, 15:29 (Update 28-8-2016, 15:29)

De picknickplek was versierd met slingers, vlaggetjes en ballonnen opgehangen. De deelnemers hadden iets lekkers meegenomen, van Syrische pizza en zoete lekkernijen tot courgettesoep en pannenkoeken. De kinderen konden onder meer koekhappen en badmintonnen. Karin Rienstra: ,,We namen afscheid met de belofte vanuit statushouders om elkaar volgend jaar weer in het park te zien en dan echt Nederlands met elkaar te spreken. Hoe mooi is dat?”.