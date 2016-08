Hilversum moet op zoek naar nieuwe gemeentesecretaris

HILVERSUM - De gemeente Hilversum moet op zoek naar een nieuwe secretaris en directeur. Per 1 oktober vertrekt Inge de Vries bij de gemeente.

Zij wordt directeur-bestuurder bij de coöperatie Boer en Zorg. De Vries heeft acht jaar leiding gegeven aan de ambtelijke organisatie van de gemeente Hilversum. Onder haar leiding is een grote reorganisatie op het raadhuis uitgevoerd.

De Vries heeft drie opeenvolgende colleges van B en W geadviseerd. „We zullen haar weloverwogen manier van optreden, scherpe vragen en kritische analyses missen. Inge zorgde met haar optreden voor de reflectie die je als bestuurder af en toe nodig hebt”, aldus burgemeester Pieter Broertjes.

Inge de Vries over haar overstap naar de wereld van de zorgboeren: „Het is een functie die mij past als een jas. De rode draad in mijn carrière, die begon als ingenieur in Afrika en het Caraïbisch gebied, is mijn betrokkenheid bij mensen die extra steun kunnen gebruiken.”