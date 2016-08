Tante Ted en Inez trekken de tram door Huizen [video]

HUIZEN - Brenda van Laar pendelde zaterdagmiddag met haar paardentram tussen het Oude Dorp en de Oude Haven. Het ging om een proef van de gemeente. De Huizer onderneemster zelf wil medio volgende maand starten met een paardentramlijn tussen Laren en Huizen, via Blaricum.

Door Eddie de Paepe - 28-8-2016, 15:01 (Update 28-8-2016, 15:11)

Huizen wil bekijken of een nostalgische paardentram kan bijdragen aan de toeristische aantrekkingskracht en aan de gewenste verbinding tussen historisch centrum en oude haven. Zaterdag was de eerste test. Voor komende zaterdag staat deel 2 gepland. Beide testdagen vallen samen met de opnamen voor tv-programma ’Bommetje’ in de werkhaven.

Eén van de passagiers, die zaterdag het tweede (gratis) ritje van de dag maakt, is Hanneke ten Buuren. „We waren boodschappen aan het doen in het dorp toen Elin die paarden zag.” Haar 3-jarige dochtertje is onder de indruk van de twee imposante Belgen die de kar trekken. Moeder en dochter rijden met de tram vanaf de halte bij de Oude Kerk, via de Oranje Weeshuisstraat en de Havenstraat naar de Oude Haven. „Wat een goed idee om zo wat meer reuring in het dorp te krijgen!”

Boomstammen

Ook Gerda Bunschoten is enthousiast. „Een enig initiatief. Ik woon langs de route, in de Boerensteeg in Huizen. Toen de tram langs kwam ben ik er met mijn man achteraan gefietst. Ik mag op de terugweg op de bok zitten: fantastisch! Mijn fiets? Die neemt mijn man mee naar huis.”

Bunschoten is vol lof hoe Van Laar met haar paarden - ’ze zijn zachtaardiger dan honden’ - omgaat. Daarom heeft ze zich ook flink gestoord aan iemand die het op Facebook over ’dierenmishandeling’ heeft. „Dit is helemaal niet slecht voor de paarden, die houden van werken!”, meldt de dierenliefhebster verontwaardigd. „Normaal slepen ze met boomstammen. Dit is voor hun een makkie.”

Brenda van Laar. „Paarden vinden het heerlijk om te werken. Ze zijn heel blij als ze iets kunnen doen.” De tram wordt moeiteloos getrokken door twee 9-jarige Belgen: Tante Ted en Inez. „Ik ben nog op zoek naar een derde, als reserve.” Een stukje voor de haven-halte is er een kleine weigering bij het uit de kluiten gewassen tweetal. Boosdoener: een tijdelijk verkeersdrempeltje. De combinatie van het onbekende gele ding met de Bommetje-herrie doet Tante Ted en Inez aarzelen. Na enige aansporing stappen de Belgen weer door.

Verwarming

De onderneemster is blij met alle positieve reacties van voorbijgangers en passagiers. „En de gemeente is ook superenthousiast. Wethouder Marlous Verbeek is helemaal blij. Zij hoopt dat de tram iedere week kan gaan rijden. Nee, niet alleen in de zomer, het hele jaar door. Ik heb verwarming achterin.” Van Laars plannen gaan verder dan die van de gemeente. Zij wil vanaf medio september - het jaar rond, drie keer per dag - een pendeldienst verzorgen tussen Laren en Huizen, via Blaricum. Een retourtje voor volwassen gaat vijf euro kosten; kinderen betalen 2,50 euro. „Ik wil het laagdrempelig houden. De tram moet betaald worden uit sponsoring. Bedrijven kunnen advertentieruimte kopen op de boven, zij- en achterkant van de tram. Lukt dan niet, dan stop ik er weer mee.”