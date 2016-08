Hans Koekoek genoot intens van werk en flirten

De overleden cineast en auteur Hans Koekoek uit was een markante Hilversummer.

HILVERSUM - Het is vlak voor vertrek naar Frankrijk als cameraman Hans Koekoek zijn grote teen verbrijzelt. Producent-regisseur Robin Lutz staat op het punt om met hem in de auto te stappen om te gaan filmen. Ze hebben vaak samen in het buitenland gedraaid.

Na bestudering van de röntgenfoto blijkt zijn teen een legpuzzel. Hans kijkt Robin aan: ,,En tóch gaan we lekker werken in Frankrijk.” Robin vraagt zich verbijsterd af hoe als hij de dikke teen ziet. Die past nooit in...