Een Japans ritueel bij een Hilversumse heilige boom [video]

HILVERSUMHILVERSUM - Sereen. Dat was het zaterdagmiddag in Pinetum Blijdenstein aan de Hilversumse Van der Lindenlaan. Shintomeester Paul de Leeuw (niet te verwarren met de bekende tv-ster) zegende de Japanse expositie van kunstenaar Haruka Matsuo met een Shinto ceremonie, een eerbetoon aan de bezielende kracht van de natuur.

Door Nina Menke - 28-8-2016, 13:09 (Update 28-8-2016, 13:17)

Zout, rijst en bliksempapier

Lintje knippen is er vandaag niet bij. Shinto ceremonies zegenen een nieuw begin. Een geboorte, een trouwfeest of een tentoonstelling. Shinto is een Japanse natuurfilosofie en gaat uit van de energie van de natuur. Die spirituele energie (kami) zit in natuurverschijnselen, zoals bomen en rotsen. Dat kunnen Shintomeesters voelen. Ook de boom in Pinetum heeft bijzondere energie. Volgens het Japanse Shinto is het daarom een heilige boom.

De Leeuw draagt een wit gewaad en spreekt de menigte toe. ,,Vandaag wil ik Japan dichter bij het hart van Nederland brengen. Ik nodig straks de kami uit naar de boom te komen. Met dit ritueel zegen ik de expositie.” Hij gaat de mensen voor naar de boom waar het ritueel plaatsvindt. Het is muisstil. Oerklanken van de shintomeester verdwijnen tussen het blad van de bomen. ,,De klank is belangrijk, want de kami moet mij horen.” Zijn donkere stemgeluid, het stille water en het groene blad zorgen voor een meditatieve sfeer. Hij strooit zout en rijstwater om de boom te zuiveren. Kami komen namelijk alleen in rein gebied. ,,Zout en rijst behoren tot ons basisvoedsel en dat geef ik terug aan de natuur als dank.” De papieren slingers aan de boom zijn gevouwen in bliksemschichten. ,,Zo kan de energie naar beneden komen.”

De ceremonie is voorbij. Een enkeling klapt aarzelend. Kami schijnt voelbaar te zijn voor gevoelige en ontspannen mensen. ,,De zuivere energie maakt helder en blij.” Marja Jansen is de schoonmoeder van kunstenaar Matsuo. ,,Ik ben heel trots op haar. De ceremonie was bijzonder. Ik voelde trouwens niets, maar ik ben niet zo’n type.”

Bezoeker Chiel Maijer (69) merkte ook niets. ,,Ik kreeg geen siddering helaas, maar het was bijzonder. Vooral de eerbied voor de natuur. We vergeten vaak dat wij nietig zijn.” Zijn vrouw Jans Grefhorst (72) is het eens. ,,Wij moeten natuur meer eren. Hoe weet ik niet.” Ruud Bleijerveld is met partner op stap: ,,Wij vonden het indrukwekkend. Vooral de eenvoud en stilte.” Hun vriendin Francesca Klaver bezocht Japan vaak. ,,Daar is het altijd stil ondanks de vele mensen. Het voelde even of ik er weer was.” Karin van Kilsdonk kwam ook een kijkje nemen. ,,Goed dat dit er was vanmiddag. Vooral in het duffe Hilversum.” Shintomeester voegt zich met een drankje bij het publiek. Gewoon in spijkerbroek.