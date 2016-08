Heropening oudste radiostudio van Nederland in Hilversum

HILVERSUM - Burgemeester Pieter Broertjes heropent vrijdag 9 september de volledig gerestaureerde, oudste radiostudio van Nederland.

Door Annemarie de Jong - 26-8-2016, 18:36 (Update 26-8-2016, 18:36)

Na vele decennia wordt Studio 2 in het Muziekcentrum van de Omroep aan de Hilversumse Heuvellaan straks weer gebruikt voor live-uitzendingen. Van 10 tot en met 16 september worden hier programma’s van NPO Radio 1 en 4 en ’Jan Douwe Kroeskes 2 Meter Sessies’ gepresenteerd.

Ook zijn er rondleidingen en concerten in het muziekcentrum en gaat de pop-up tentoonstelling ’Hallo, hier Hilversum’ open. Mediahistoricus Huub Wijfjes geeft 11 september om 15.00 uur een lezing over de Vara-geschiedenis.

Studio 2 werd in 1931 gebouwd voor de Vara en bekostigd met kwartjes van leden. De restauratie van 's lands oudste radiostudio kost in totaal 475.000 euro. Het project is gesteund door onder andere de gemeente Hilversum, provincie Noord- Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Vara en Stichting Dioraphte. De werkzaamheden vinden plaats in de zomer om opnamen en repetities in het muziekcentrum niet te verstoren.

Informatie over het openingsprogramma: www.mcogebouw.nl