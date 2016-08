Historische rit: eerste trein passeert nieuwe spoorbrug bij Muiderberg

STUDIO KASTERMANS / ALEXANDER MA MUIDERBERG, EERSTE TREIN OVER DE NIEUWE SPOORBRUG Bekijk Fotoserie

MUIDERBERG - Iedereen hield even de adem in toen vrijdagmiddag kort na half één de eerste trein over de nieuwe spoorbrug, de Zandhazenbrug, over de A1 bij Muiderberg reed.

Vlak voor het passeren van de trein richting Almere deelde directeur Pier Eringa van Prorail gouden medailles uit aan onder andere de bouwers en opdrachtgever Rijkswaterstaat. Olympiër en hordelopen Gregory Sedoc was ook aanzwezig. Hij droeg de brug middels een stokje symbolisch over aan Prorail.

Door uitloop van de werkzaamheden aan het spoor rijden er tot vrijdagavond 21.00 uur nog geen treinen vanuit Hilversum naar Almere. Reizigers moeten via Weesp of Amersfoort naar Almere.