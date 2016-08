’Tijdelijk schrappen invalideparkeren voor Lekker Laren acceptabel’

foto holland media combinatie De parkeerplek op het kermisterrein Laren.

LAREN - Het tijdelijk schrappen van invalideparkeerplaatsen voor het culinaire festival Lekker Laren is niet bij iedereen in goede aarde gevallen.

Door Edward de Vries Lentsch - 27-8-2016, 8:32 (Update 27-8-2016, 8:32)

’Voor een aantal inwoners is het spektakel op het kermisterrein leuk. Niet zo erg leuk voor mindervaliden die 5 parkeerplaatsen in de nabijheid van de supermarkten kwijt zijn’, mailt Abraham Bakker de gemeenteraad van Laren. ’Je hebt niet zo'n vignet gekregen omdat je huppelend over straat naar de supermarkt gaat. Waarom niet in de nabijheid van die supermarkten een aantal tijdelijke parkeerplaatsen voor mindervaliden ingericht? Er is plaats voor!’

Wethouder Ton Stam geeft aan dat er over is nagedacht. ’Normaliter zijn er op Plein 1945 vijf invalide parkeerplaatsen. Tijdens Lekker Laren wordt dit teruggebracht naar twee plekken. Gezien het feit dat de reguliere parkeerplaatsen op bijna het gehele plein dan worden afgezet, vinden we twee parkeerplekken voor invaliden daar een acceptabel aantal.’

’Aanvullend daarop realiseren we vier extra tijdelijke invaliden parkeerplaatsen elders in het centrum. Dit gaat om een tijdelijke invalide parkeerplaats aan de Barbiersweg, evenals twee plekken aan de Eemnesserweg tegenover het Raadhuis. Ten behoeve van de markt komt er een tijdelijke invalide parkeerplaats op de Brink, in het verlengde van de Kerklaan. We zijn voornemens om tevens een vaste invalide parkeerplaats te realiseren aan de zijde Jordaan. Dat is een locatie die vrij zou kunnen blijven tijdens evenementen.’