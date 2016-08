Genoeg huizen voor bewoners Crailo

Archieffoto ’Noodgrepen’ voor huisvesting van asielzoekers, zoals het verbouwen van de oude LTS in Hilversum, zijn niet meer nodig.

HILVERSUM - Het is geen probleem om in het Gooi sociale huurwoningen te regelen voor de veertig statushouders in de opvang op Crailo die daar recht op hebben. Dat hebben de woningcorporaties het regiobestuur laten weten. Alleen is niet te garanderen dat dat voor 1 oktober lukt. Op die datum moet Crailo leeg zijn, heeft het COA bepaald.

Door Henk Runhaarh.runhaar@hollandmediacombinatie.nl - 26-8-2016, 17:01 (Update 26-8-2016, 17:08)

Uitgangspunt is dat huisvesting van de vergunninghouders op Crailo in de regio ’zo normaal mogelijk’ moet zijn. Dat hebben de regionale hoofdrolspelers, de burgemeesters...