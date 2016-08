’Uitkomst Toekomst Eemnes lijkt al voorgekookt’

EEMNES - De bekendmaking van de peiling over de toekomst van Eemnes die donderdag plaats vond, is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. ,,Er is 5 september nog een dialoogavond, maar het lijkt wel alsof alles al is beslist.’’

Door Edward de Vries Lentsch - 27-8-2016, 7:44 (Update 27-8-2016, 7:54)

Kritiek op bekendmaking uitslag peiling gemeente

Tjebbe van Hees, betrokken Eemnesser en oud-raadslid van DorpsBelang heeft zich aangemeld voor die bijeenkomst. ,,Eerst verscheen er een blog van Niels Rood (wethouder, red.). ’Fusie, niemand wil een oplossing voor een probleem wat nog verzonnen moet worden en dat niemand kiest voor een HBEL-fusie’. En donderdag maakte de gemeente de uitkomsten bekend van de peiling.’’

Daaruit blijkt dat 90 procent van de deelnemers kiest voor een scenario waarbij Eemnes een zelfstandige gemeente blijft, in het bestaande samenwerkingsverband met Laren en Blaricum. Goede tweede was zelfstandige gemeente die diensten inkoopt bij Gooise gemeenten.

,,Men weet het kennelijk allemaal al’’, zegt de teleurgestelde Van Hees. ,,Ik krijg telefoontjes van andere mensen die zeggen: ’Zie je wel, alles is al lang bekokstoofd, ik ga er niet heen 5 september’. Het is een onbehoorlijke manier van het voeren van een maatschappelijke discussie die best belangrijk is. Het wordt allemaal voorgekookt. Op 5 september kunnen we na de koffie weer naar huis, want uit de peiling blijkt dat Eemnes voor zelfstandigheid is. Het stoort mij in hoge mate dat je als klapvee wordt behandeld. Mensen voelen zich een beetje gebruikt om er een mooi democratisch tintje aan te geven. Ik ga natuurlijk wel, anders zeggen ze: ’Je was er niet’.’’

Van Hees is persoonlijk van mening dat Eemnes een gemeente in de provincie Utrecht moet blijven. ,,Maar is het wel mogelijk? Wat kost het? Je kunt wel roepen dat je geen HBEL-fusie wil, maar voor wie zijn de kosten van een ontvlechting van de BEL-samenwerking?’’

,,Het college van Eemnes beïnvloedt de discussie door de uitkomst van de peiling nu bekend te maken, en zeker ook door de blog van Rood. Dat hadden ze niet moeten doen.’’

Niels Rood is het daar niet mee eens. ,,Ik ken de heer Van Hees als iemand die de lokale democratie graag dichtbij de mensen houdt. Dat ben ik roerend met hem eens. De discussies over zelfstandigheid van deze mooie gemeente vinden plaats in de krant, op social media, in debatten, via de dialoog en in de gemeenteraad. Dat is allemaal positief.’’

,,We moeten daarbij twee dingen voor ogen houden: een gemeente speelt maar een bescheiden rol in de levens van onze inwoners, al kan het bestuur soms toch een relevante bijdrage leveren. En het tweede: zelfstandigheid kun je maar één keer opgeven. De vraag van de heer Van Hees of de slotdiscussie er nog toe doet, is wat mij betreft eenvoudig te beantwoorden: meer dan ooit. Ook al valt mijn persoonlijke mening samen met die van de partij van de heer Van Hees en 90% van de bevolking, de druk van de provincie om een fusie op te leggen is er gewoon.’’