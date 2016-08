Bomen langs N527 al gekapt, bezwaarmakers verschijnen niet bij rechtszaak

BLARICUM - De Raad van State was vrijdag snel klaar met een rechtszaak over de kap van een dertigtal bomen langs de N527.

Door Jan van Ommen - 26-8-2016, 16:45 (Update 26-8-2016, 17:58)

De tientallen bezwaarmakers, waaronder J. Pouw, lieten zonder afmelding verstek gaan.

Een woordvoerder van de provincie Noord-Holland, die samen met de Blaricumse gemeentewoordvoerster, wel aanwezig was had een mogelijke verklaring: ,,De bomen zijn afgelopen februari al gekapt en de weg bij de afslag naar de N526 is al verbreed.”

De woordvoerder tekende verder nog aan dat de raadsman van de bezwaarmakers...