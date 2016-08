’Eigenwijze Porseleinhaven’

Illustratie Heijmans Het kleurrijke ontwerp van de Porseleinhaven.

LOOSDRECHT - De nieuw te bouwen Porseleinhaven wordt zeker geen alledaags bouwwerk.

Door Valentijn Bartels - 26-8-2016, 17:00 (Update 26-8-2016, 17:00)

Volgens architect Jos van Eldonk, die in opdracht van Heijmans de haven ontwerpt, worden de woningen en winkels rebels en eigenwijs gebouwd. ,,We zijn talloze keren door Oud- en Nieuw-Loosdrecht rondjes gaan rijden om inspiratie op te doen. In Loosdrecht heeft niet iedereen een normale witte gevel. Wij gebruiken daarom veel kleuren.’’ Vooral lichtblauw als watersportkleur en geel als zomerkleur komen veel voor in het ontwerp.

Donderdagvond presenteerde een team van...