’Groep Crailo naar Horstermeer’

Foto archief Studio Kastermans De Nieuwe Harmonie.

NEDERHORST DEN BERG - De gemeente Wijdemeren hoopt veertig statushouders uit azc Laren in de Horstermeerpolder te huisvesten.

Door Valentijn Bartels - 28-8-2016, 16:00 (Update 28-8-2016, 16:00)

Burgemeester Martijn Smit denkt de Crailobewoners onder te kunnen brengen bij ondernemer Jan Zwagerman, die vergevorderde plannen ontwikkelt om bedrijfspand De Nieuwe Harmonie aan de Middenweg om te bouwen tot opvanglocatie voor maximaal 75 vluchtelingen met verblijfsstatus.

,,Maar we moeten realistisch zijn, het plan moet solide zijn. Als dat zo is willen we graag moeite doen om deze groep onder te brengen’’, meldt Smit desgevraagd....