Ode aan Dudok in Filmtheater [video]

HILVERSUM - De documentaire ‘De ziel in de lijn: Dudok, 100 jaar in Hilversum’ gaat zaterdag 10 september tijdens de Open Monumenten dagen in première in het Filmtheater in Hilversum.

Regisseur Leo Kerkhoff en cameraman Gijs Konings brengen met hun documentaire een ode aan de stedenbouwkundige en architect die honderd jaar geleden in dienst trad van de gemeente Hilversum. Een jaar lang filmden zij de markante ontwerpen van Dudok. ,,We brengen niet de man in beeld maar laten zien wat zijn ontwerpen betekenen voor de Hilversummers.

Op zoek naar de smaak en klank van Dudok

De film begint zaterdag 10 september om 18.00 uur. Wethouder Nicolien van Vroonhoven (Monumentenzorg) is daarbij aanwezig.

Kaartjes kosten 5 euro en zijn te reserveren via het Filmtheater. Woensdag 14 september draait de film om 13.45 uur. Bij grote belangstelling volgen meer voorstellingen in het Filmtheater. Van de film wordt ook een dvd uitgebracht.