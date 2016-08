Boer kan niets meer met wegbestemde boerderij

Archieffoto

NAARDEN - ,,Mijn boerderij is in 1919 aan de Zwarteweg gebouwd en in 1976 heeft de gemeente Naarden de veehouderij zonder dat ik het wist wegbestemd,” aldus de Naardense veehouder Jacques van Eijden vrijdag bij de Raad van State.

Door Jan van Ommen - 26-8-2016, 15:33 (Update 26-8-2016, 15:53)

En sindsdien weigert de gemeente een zinvolle bestemming aan de schuren en andere bedrijfsgebouwen op zijn erf te geven. Om die reden stapte Van Eijden naar de Raad van State. De gemeente wil niet dat hij nog vee stalt aan de Zwarteweg. En...