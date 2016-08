Op zoek naar de smaak en klank van Dudok

foto studio kastermans/leon dakkus Regisseur Leo Kerkhoff (l) en cameraman Gijs Konings brengen met hun documentaire een ode aan architect Dudok. Bekijk Fotoserie

HILVERSUM - Met de documentaire ‘De ziel in de lijn: Dudok, 100 jaar in Hilversum’ brengen regisseur Leo Kerkhoff en cameraman Gijs Konings uit Hilversum een ode aan de architect. De film gaat zaterdag 10 september in première in het Filmtheater.

Door Susanne van Velzen - 26-8-2016, 15:29 (Update 26-8-2016, 15:58)

Dat het decor voor de foto bij het interview een Dudokmonument moet zijn is niet meer dan logisch. Maar in een stad waar je struikelt over de geniale ontwerpen van de architect is het nog lastig kiezen.Het wordt de Nienke van...