Jonge Gijsbrecht-ondernemer: ’Voor mij voelt het niet als werk’

HILVERSUM - Van winkels als Keuken van de Koning wordt Nel de Jager helemaal blij.

Door Annemarie de Jong - 26-8-2016, 15:18 (Update 26-8-2016, 15:25)

,,Een heldere etalage”, zegt de net aangestelde winkelstraatmanager in de Hilversumse Gijsbrecht van Amstelstraat. Banketbakkerszaak De Keuken van de Koning van Anne-Marij de Koning (26) is een nieuwkomer in de Hilvertsweg, een zijstraat van de Gijsbrecht. De Jager: ,,Ik weet onmiddellijk wat ik hier kan krijgen. Taart, gebak en zoetigheid. Dat is goed. Ondernemers gooien hun zaak soms bommetje vol. Dat veroorzaakt keuzestress bij klanten. ’Stick to...