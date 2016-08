Pitbull zoek in Huizen

Foto Facebook/Politie De weggelopen pitbull.

HUIZENHUIZEN - Een 2,5 jaar oude pitbull met de naam Ego is zoek in Huizen. De hond liep vrijdagochtend weg vanaf de Bovenmaatweg. Dat meldt de politie op Facebook.

Door Henk Runhaar - 26-8-2016, 13:12 (Update 26-8-2016, 13:17)

,,Hij is goed benaderbaar voor mensen, maar minder goed voor andere reuen. Ziet u Ego of weet u waar hij is? Bel ons via 0900-8844, zodat we hem met zijn baasje kunnen herenigen!’’

Rond half een vrijdagmiddag werd op Facebook gemeld dat de hond terecht is. ,,Gelukkig zonder incident.’’