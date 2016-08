Veertiende editie Laren Jazz in een Singer ’onder constructie’

Foto pr Trijntje Oosterhuis geeft met de Dutch Concert Big Band twee concerten. Bekijk Fotoserie

LAREN - Rio ijlt nog een beetje na op de veertiende editie van Laren Jazz dat zaterdag drie september weer wordt gevierd. Want Josee Koning komt met haar Braziliaanse band Batida. En de Portugese zangeres Maria Mendes gaat zingen. Maar de hoofdact is toch Trijntje Oosterhuis met de Dutch Concert Big Band. In een Singer ’onder constructie’.

Door Klaas Koopman - 26-8-2016, 15:24 (Update 26-8-2016, 16:05)

Directeur Evert van Os zegt: „De concertzaal is nog niet klaar. We hebben nu een tent met tribune voor driehonderdvijftig zitplaatsen. De foyer is weer...