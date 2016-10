Werkstraf voorverduistering

SOEST -

Een Soesterse (32) is door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot 200 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Ze verduisterde 97.000 euro bij het advocatenkantoor waar ze werkte.

Haar werkgeveruit Utrecht vertelde dat hij groot vertrouwen had in de vrouw en haar daarom de financiële administratie toevertrouwde. Verdachte, die doortrapt te werk ging, vertelde op de zitting dat ze zich onder druk had laten zetten om geld weg te geven. Ze maakte geld over van facturen, maar veranderde het rekeningnummer...