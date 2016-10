Alliander: Biogasnet in polder Weesp is héél groen idee

WEESP - Een biogasnet in de nieuwe wijk Weespersluis (Bloemendalerpolder) is een kansrijk project, zeker als het gecombineerd wordt met zonne- en windenergie.

Door Tamar de Vries - 13-10-2016, 14:04 (Update 13-10-2016, 14:04)

Dat zegt Sander Berkhout van Alliander Duurzame GebiedsOntwikkeling. „Er leven allerlei ideeën over biogas. Het stinkt of het is gevaarlijk, maar die hebben allemaal te maken met de angst voor het onbekende”, vertelt Berkhout. „Tot voor kort was het zo dat je om het biogas op te werken tot aardgaskwaliteit moest bijmengen met aardgas. Tegenwoordig zijn er zulke moderne cv-ketels die zowel op de lagere waarde van biogas (gewonnen uit biomassa) werken als op aardgas. Het enige wat je dus hoeft te doen is ervoor zorgen dat de nieuwe woningen in Weespersluis worden opgeleverd met deze nieuwe generatie cv-ketels.”

Er is al een intentie-overeenkomst getekend door Waternet, de bouw-ontwikkelaars in de Bloemendalerpolder en Alliander DGO om het idee voor een biogasnet uit te werken. Volgende week is er een informatiebijeenkomst voor agrariërs uit de Vechtstreek om hun interesse te meten voor deelname aan het biogasnet, door productie van biomassa. In eerste instantie zal voor de biogasproductie gebruik worden gemaakt van een nieuwe vergistingsinstallatie bij de rioolwaterzuivering van Waternet. Naast het biogas worden ook de mogelijkheden van een zonne- en windenergiepark onderzocht, dat rechtstreeks aan bedrijven en de nieuwbouwwijk kan leveren. „Dit alles bijelkaar is voor Weespersluis een héél groen idee”, besluit Berkhout.