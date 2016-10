Marijke Helwegen wil niet eindigen in plastic soep

foto tno Marijke Helwegen zit alvast in de vuilcontainer. foto tno

BAARN - Marijke Helwegen, inwoonster van Baarn en her en der voorzien van kunststof in haar lichaam, is bang dat ze eindigt in de plastic soep in de oceaan na haar dood. Ze heeft besloten zich niet te laten begraven, maar zich te laten recyclen.

Door Peter Schat - 13-10-2016, 13:50 (Update 13-10-2016, 13:52)

Met dat besluit deed ze woensdag een gooi naar de Piet de Jong Innovatieprijs, die door TNO beschikbaar is gesteld. Die ging echter aan haar neus voorbij. Ortega Submersibles ging ermee aan de haal, uitvinders van elektrisch aangedreven duikboten voor twee tot drie personen. Helwegen kreeg een ’eervolle vermelding’, zo werd haar meegedeeld toen ze in een vuilcontainer op het symposium in Rotterdam waar de prijs werd uitgereikt het podium was opgereden.

Helwegen wil gerecycled worden: ,,Omdat ik blijf drijven, de natuur een warm hart toedraag en niet wil dat ik eindig als plastic soep in de zee heb ik besloten om me niet te laten begraven. De grond en zee vervuilen met plastic is het laatste wat ik wil. U moet er toch niet aan denken dat alle vrouwen op mijn niveau straks overlijden. Waar laat je dan al dat plastic? Als we niets doen zullen straks al die sterren met hun plastic borsten omhoog blijven drijven en de oceanen vervuilen als plastic soep. Als dat gebeurt hebben we een nog groter probleem met plastic op zee dan we nu al hebben.”