’Verplaats het gasontvangstation in Baarn’

Foto Joost Reijnders Het gasontvangstation. De Wiekslag staat er te dicht bij.

BAARN - Er is een duidelijke uitspraak van de Raad van State: het woonzorgcentrum De Wiekslag is te dicht bij het gasontvangstation in Baarn Noord gebouwd. Dus we moeten het gasontvangstation verplaatsen. Dat betoogde PvdA-fractievoorzitter Mark Eijbaard in de gemeenteraad van Baarn.

Door Joost Reijnders - 13-10-2016, 12:22 (Update 13-10-2016, 12:22)

De Wiekslag staat op vijftien meter van het gasontvangstation, terwijl dat volgens de richtlijnen minstens 25 meter moet zijn. De Gasunie en Stedin, eigenaar en exploitant van het gasstation aan de Drakenburgerweg, gingen bij de Raad van State in beroep...