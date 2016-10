Centrumplan Baarn in de steigers

Foto Joost Reijnders De Laanstraat is nu rommelig en onoverzichtelijk. Bekijk Fotoserie

BAARN - Eerst de Laanstraat, en dan de Brink en de rest van het dorpshart. Het centrumplan voor Baarn staat in de steigers. Met pleintjes, betonnen bloemen en lichtgroene bankjes.

Door Joost Reijnders - 12-10-2016, 16:23 (Update 12-10-2016, 16:23)

De regiegroep die het centrumplan heeft voorbereid presenteerde de scenario’s dinsdagavond in het gemeentehuis in Baarn. In december zal de gemeenteraad het gewenste pad naar vernieuwing kiezen. Zo’n honderd belangstellenden woonden de bijeenkomst bij, waar onder anderen landschapsarchitect Marlies van Diest een toelichting gaf op de mogelijkheden die de regiegroep ziet voor...