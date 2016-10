Koningsdag Soest botsing van belangen

SOEST - Overal in de regio is het op Koningsdag feest, ook in het dorp Soesterberg. Alleen in Soest lijkt een echt volksfeest gek genoeg maar niet te lukken. Donderdagavond buigt de lokale politiek zich in het raadhuis over het plan hoe het wél zou moeten. Het Oranje Comité mort.

Het plan gaat namelijk uit van een ’Koningskoepel’, met daarin tal van organisaties vertegenwoordigd. De nieuwe koepel moet vanaf 2018 alle activiteiten op Koningsdag - en de nacht ervoor - gaan coördineren....