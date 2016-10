Mark van Praagh: Lijnen in de chaos

Je zou kunnen denken dat de Hilversumse kunstenaar Mark van Praagh van alles een beetje doet. Portretten, aquarellen, vrije kalligrafie, objecten van strandhout. Dat er wel degelijk letterlijk en figuurlijk een lijn zit in al zijn werk, laat Van Praagh zien in zijn solo-expositie in Galerie Hilversum met de toepasselijke titel ’Connecting Lines’.

Door Joyce Huibers - 12-10-2016, 15:44 (Update 12-10-2016, 15:44)

Hoewel de kapstok voor de expositie is dat Van Praagh al dertig jaar een atelier heeft in Hilversum en er al net zo lang les geeft, laat ’Connecting Lines’ een selectie zien van het werk dat de Hilversumse kunstenaar de afgelopen twaalf jaar maakte.

Het oudst zijn de dubbelportretten van transparante olieverf op hout. Zelf bedachte gezichten die allemaal op een bepaalde manier iets weg lijken te hebben van een jongere Van Praagh. De verticale houtnerf wordt versterkt door de subtiel getinte kleurbanen die de kunstenaar zelf aanbracht. Het enige niet zelf bedachte dubbelportret, waarop zijn zoon en dochter te zien zijn, is geselecteerd door De Nederlandse Portretprijs voor het Weekend van het Portret in Amsterdam, eind oktober.

Twee stappen verder, in een vitrine, prijkt het meest recente werk van de kunstenaar. Aquarellen van de Middellandse Zee op zijn geliefde Kreta. Deze zomer gemaakt. Hier horizontale lijnen, vaak verbeeld als onleesbare kalligrafie. Soms dun en subtiel, dan weer grover en scherper, al naar gelang het humeur van de zee.

Chaos

Laat je je blik door de rest van de ruimte dwalen dan kunnen de lijnen in al zijn andere werk je bijna niet meer ontgaan. Zoals de gestileerde verticale kleurvlakken in zijn gelaagde aquarellen en olieverven van Romaanse architectuur uit Bourgondië. Van Praagh zoekt verbanden en lijnen in de chaos om hem heen om orde te scheppen. Veel gebruikte thema’s door hem zijn ladders, torens en bomen. De verbinding tussen hoog en laag, hemel en aarde, het spirituele en het aardse. De eeuwige zoektocht naar balans.

Zelf zegt hij die ordening nodig te hebben om vat te krijgen op het onderwerp, de wereld om hem heen, maar ook omdat alleen in ordening en regelmaat de afwijking kan ontstaan. Die afwijking heeft hij nodig en zoekt hij ook. Soms bewust en soms onbewust. De afwijking als een verrukking in de orde.

Met die wetenschap valt ineens op dat niet alle sporten van zijn vele Jakobsladders van strandhout even ver uit elkaar staan. Dat in zijn vrije kalligrafie, door hem ’onleesbare brieven’ genoemd, her en der uitschieters zitten, al is dat soms goed zoeken.

Deze onleesbare brieven maakt Van Praagh in vele vormen. In olieverf op houtpanelen, in aquarelverf of inkt met pen en penseel op papier of strandhout en als linoleumsnede afgedrukt met inkt op papier. Kijkend naar de vele verschillende handschriften en de vloeiende en bijna identiek repeterende tekens is het bijna niet voor te stellen dat de kunstenaar in een paar minuten een vel vol ’krabbelt’. Vrijwel altijd op het ritme van minimal music van onder andere Simeon ten Holt of Philip Glass.

Actueel

Thema’s en kunstvormen komen samen in de verschillende objecten van strandhout die als losse monumentjes in de ruimte staan. Het hout is door Van Praagh zelf gejut in Zuid-Frankrijk en op Kreta. De objecten zijn dan ook niet alleen maar decoratief, maar hebben in sommige gevallen ook een heel duidelijke actuele lading zoals het ’Monument for refugees: Sea of the Unknown’ en ’1001 namen’. Onleesbare namen prijken op stenen of rollen textiel tussen het hout uit de zee waar zoveel vluchtelingen al verdronken. Een kleine ’afwijking’ mag ook hier niet ontbreken; de leesbare naam Mark van Praagh.

Expositie

De solo-expositie ’Connecting Lines’ van Mark van Praagh is tot en met 30 oktober te zien in Galerie Hilversum (oud GSA) aan de Langestraat 52 in Hilversum. In deze periode is Van Praagh op vrijdag- en zondagmiddag zelf aanwezig van 14.00 tot 17.00 uur.