Restaurant Bruis start in Blaricummermeent

BLARICUM - Restaurant Bruis in de Blaricummermeent, Blaricum, opent donderdag officieel haar deuren. Dat meldt Cival Jansen, samen met zijn broer Jorick, eigenaar van de eetgelegenheid.

Door Marjolein Vos - 11-10-2016, 15:54 (Update 11-10-2016, 16:30)

Aan de vooravond van de opening wordt er nog met man en macht gewerkt in de totale herinrichting van het pand, dat sinds eind vorig jaar leeg heeft gestaan. Toen trok Arno Haagmans, de pionier van de Blaricummermeent, de stekker uit zijn restaurant ’t Meenthuis. Oorzaak: de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk kwam later op gang dan verwacht. Hierdoor wisten te langdurig, te weinig mensen het restaurant te vinden.

Broers

Nu staan de zaken er heel anders voor. De wijk wordt in een razend tempo volgebouwd, waardoor er ineens voldoende potentiële gasten in de buurt wonen. De broers Jansen hebben gekozen voor een restaurant waar alle ruimte is voor kinderen. Vandaar dat er buiten een speelgelegenheid is gerealiseerd, met stoere klimtoestellen en gras om op te spelen. Ook binnen is er voor de kleine gasten van alles te beleven, door Bruis ’de ontdekhoek’ en ’funfloor’ gedoopt.

En de volwassenen? Die genieten in een ’relaxte no-worry-sfeer’ van ’healthy food’, zo beloven de eigenaren. Ze typeren hun nieuwe zaak als volgt: ’Bruis is een kindvriendelijk restaurant. Of nog beter: een oudervriendelijk restaurant. Want bij Bruis weten we: je geniet pas echt als de kids genieten.’

Open Keuken

De broers Jansen zijn geen nieuwkomers in horecaland. Zo runnen ze al zes jaar Proeverij De Open Keuken aan het Weversplein in Hilversum.