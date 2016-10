5000 tankmannetjes als symbool vrijheid te geef

Foto Anne Reitsma De Spaanse kunstenaar bij zijn werk, getiteld Made in China.

SOESTERBERG - De vijfduizend strak in het gelid staande tankmannetjes in het Nationaal Militair Museum (NMM) worden dit weekeinde weggeven aan bezoekers. De jadegroene poppetjes zijn onderdeel van de expositie met de imposante vijf meter hoge Tank Man van de Spaanse kunstenaar Fernando Sánchez Castillo.

Door Jetty Clausj.claus@hollandmediacombinatie.nl - 11-10-2016, 14:54 (Update 11-10-2016, 14:54)

Het werk is gebaseerd op het iconische beeld van de gewone student met boodschappentas in de hand. Hij dwong met zijn vreedzame protest op het Chinese plein in 1989 een tank tot stilstand. Van dat revolutionaire moment...