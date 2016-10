Duurzaamheidsprijs voor Baarnse Hoeve Ravenstein

BAARN - De Baarnse Hoeve Ravenstein heeft een regionale duurzaamheidsprijs in de wacht gesleept. Hilversums wethouder Nicolien Vroonhoven reikte de Good2Connect Impact Award uit op de Dag van de Duurzaamheid.

Door Jetty Claus - 11-10-2016, 14:07 (Update 11-10-2016, 14:07)

,,We waren benaderd of we ons wilden inschrijven. Het is een grote verrassing dat we ook nog hebben gewonnen met de duurzaamste voetafdruk in de regio. Ik had niet gedacht dat een Baarns bedrijf zou winnen in Hilversum”, aldus Esther Tupker van Hoeve Ravenstein. Het juryrapport heeft waardering voor het duurzame fokprogramma...