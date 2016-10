Sportpark Crailoo in Hilversum vanuit de lucht

HILVERSUM - Wekelijks plaatsen wij op deze plek een luchtfoto, die ergens boven het Gooi, de Vechtstreek of Eemland is geschoten. Op het kaartje geeft de pijl de kijkrichting van fotograaf Alexander Marks aan.

Door Annemarie de Jonga.de.jong@hollandmediacombinatie.nl - 11-10-2016, 11:52 (Update 11-10-2016, 11:52)

Een Loosdrechts echtpaar tilt golftassen uit de achterbak van de auto. Ze hebben er zin in. ,,Het is prachtig weer, we gaan heerlijk een rondje lopen.”

Het parkeerterrein van het Hilversumse Golfpark Spandersbosch staat opvallend vol. Op deze doordeweekse dag veruit het drukste parkeerterrein van Sportpark Crailoo, vandaag het...