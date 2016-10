Knokken om de buurtbus

SOEST - Vervoersmaatschappij Connexxion vindt dat concurrent Syntus buiten zijn boekje is gegaan door de concessie voor streekvervoer in Utrecht binnen te halen. Het Hilversumse vervoersbedrijf vliegt er met gestrekt been in, bleek gisteren.

11-10-2016

Connexxion sleept Syntus voor College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Syntus had nooit een buurtbus door het Gooi mogen aanbieden, zei de advocaat van Connexxion gisteren bij de zitting van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb).

Beide bedrijven en de provincie Utrecht stonden voor de economische bestuursrechter omdat Syntus in 2015 de aanbesteding voor het openbaar vervoer won van Connexxion en twee andere bedrijven. Connexxion tekende beroep aan tegen dit besluit: de procedure zou oneerlijk zijn verlopen.

Het grote twistpunt bij de rechtszaak was het aanbod van Syntus om een buurtbus door de Gooi- en Vechtstreek en twee spitslijnen (207, 272) in Utrecht te rijden.

Volgens Connexxion moet de concurrent ’met de tengels’ van de buurtbus afblijven. „Er is in de regio al een exclusief recht verleend aan een ander”, zei de advocaat.

Die ander is Connexxion zelf. Verder had de buurtbus nooit in de aanbieding mogen zitten, omdat de lijn van Soest over Eemnes naar ziekenhuis Tergooi in Blaricum rijdt. Dat is dus een stuk door de provincie Noord-Holland en daar gaat de provincie Utrecht niet over.

Doorslaggevend

Om een zelfde soort reden had Syntus niet mogen beloven het aantal spitsbussen naar Utrecht Uithof uit te breiden. De gemeente, en dus niet de provincie, is verantwoordelijk voor de vergunningverlening in het openbaar vervoer in de stad. De provincie noemde de bezwaren van Connexxion ’oneigenlijk’.

Noord-Holland heeft toestemming gegeven voor de buurtbus van Syntus en ook de provincie Utrecht werkt mee aan de lijnen. Verder zijn deze de ’Soester’ buurtbus en de spitslijnen niet van doorslaggevende betekenis geweest bij de concessieverlening.

„Het is maar één procent van het hele vervoersaanbod. Dit is erg marginaal”, zei de advocaat van de provincie. Syntus voegde er nog aan toe dat Connexxion kansen heeft laten liggen om een betere inschrijving te doen. De nieuwe concessie voor het streekvervoer gaat op 11 december in en geldt voor een periode van zeven jaar. Syntus kondigde aan met elektrische en hybride bussen door de provincie te gaan rijden.

De advocaat van Connexxion denkt dat dat niet gaat lukken. „Er hadden al honderd nieuwe bussen moeten zijn en er zijn er pas vijftien besteld. Misschien voelt Syntus aan dat het fout zit.”

Het college doet over uiterlijk zes weken uitspraak.