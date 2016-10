Soester jeu de bouleclub alweer 30 jaar

SOEST - Wat begon als een idee van een uit Frankrijk afkomstige Soester, is inmiddels in Soest een vaste waarde. Dertig jaar alweer bestaat jeu de boulesvereniging De Gemshoorn.

Door Hans van Keken - 11-10-2016, 11:30 (Update 11-10-2016, 11:30)

Medeoprichter Bruno Ghironi nam toen hij van Frankrijk naar Soest verhuisde het enthousiasme voor het spel mee. Wim Cornelisse, bouler van het eerste uur - maar na een afscheid op een vrijwilligersdag niet meer actief in de sport zelf - las destijds de advertentie van Bruno Ghironi. ,,We waren met een klein clubje van tien mensen. Speelden op een baantje in de Gemshoorn (een straat in de wijk Overhees, vandaar de naam, red). Later verhuisden we naar de Henriëtte Blaekweg, in 2010 kregen we aan de Eemweg ons prachtige boulodrôme met binnen- en buitenbanen”, vertelt hij. Het ledental groeide in de loop der jaren naar enkele tientallen, en ligt inmiddels op rond de tachtig. Ook in het seniorencomplex van de Vijverhof werd met een baantje van balken en kunstgras soms een wedstrijd gespeeld. De Gemshoorn staat dezer weken stil bij het ook voor deze regio bijzondere jubileum. Recent was er de start van het De Bauers husseltoernooi, waar veel leden aan deelnemen. Begin deze maand was er een zesde lustrumtoernooi.