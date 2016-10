Nog vier plofkrakers Soest opgepakt

Recherche doet onderzoek bij een opengebroken ING-automaat in een Soester AH. Bekijk Fotoserie

SOEST - De politie Midden-Nederland heeft dinsdagochtend vier plofkrakers opgepakt. Ze worden net als de recent na twee plofkraken in een nacht in Soest opgepakte drie krakers verdacht van alle aanslagen op ING-pinautomaten in winkels van Albert Heijn in het hele land. Dus ook die van vorig jaar in Hilversum.

Door Henk Runhaar - 11-10-2016, 9:36 (Update 11-10-2016, 10:07)

Het gaat om leden van dezelfde ’professioneel werkende groepering’ die enkele weken geleden in Soest twee plofkraken in een nacht pleegde. Toen werden al drie plofkrakers opgepakt. Deze mannen van 25, 26 en 36 jaar uit de omgeving van Utrecht hadden zich verstopt in een bouwkeet die in de buurt van onderhoudswerk aan flats aan de Haverweerd in Soest was neergezet. De keet was geprepareerd, er hing een tent in van isolerend materiaal om de krakers ’onzichtbaar’ te maken voor de warmtebeeldcamera van de politiehelikopter.

Het politiesucces in Soest, de wijk waarin de bouwkeet stond werd afgegrendeld en uiteindelijk verraadde condens aan de binnenkant van het raam ze, was niet dé doorbraak in het onderzoek. ,,Dat zou geen recht doen aan wat we al hadden’’, zegt een politiewoordvoerster. Een samengesteld team is vanuit Utrecht al maanden bezig met speurwerk. ,,Daarbij is contact geweest met nagenoeg elke politie-eenheid in het hele land.’’ Het onderzoek werd vanuit Utrecht gedraaid omdat al langer duidelijk is dat de bende de Domstad als thuisbasis heeft.

De nu aangehouden mannen zijn 28, 31 en 42 jaar en komen uit Utrecht en Nieuwegein. Ze worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. In elk geval tot die tijd zitten ze ’in beperkingen’, ze mogen geen contact hebben met de buitenwereld.

De pinautomaten in de AH-filialen brak de bende open door middel van een sleepkabel, een thermische lans (bekend van het openbreken van brandkasten) en soms een gasexplosie. Dat laatste zorgde vooral voor gevaar voor de omgeving.

De recherche sluit meer aanhoudingen niet uit. Benadrukt wordt dat deze bende niet verantwoordelijk wordt gehouden voor plofkraken op geldautomaten in buitenmuren. Daarvoor worden steeds zwaardere explosieven gebruikt, zoals recent in Weesp en Kortenhoef. Ook achter de heftige plofkraken in Duitsland zitten volgens de politie andere Nederlandse bendes.