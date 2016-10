Bloemen testen bij Soester Rozenfestival

Foto Studio Kastermans/Ronald Smeenk Het Rozenfestival als eerste evenement in de ’Kas’ van Hans Scholten

SOEST - Een bijzonder Rozenfestival met wel honderd variëteiten vindt vrijdag en zaterdag plaats in de ’KAS’ achter de winkel van bloemist Hans Scholten aan de Middelwijkstraat. Nederlandse rozenveredelaars in Kenia bieden hun nieuwe exemplaren gratis aan om te testen.

Door Jetty Clausj.claus@hollandmediacombinatie.nl - 10-10-2016, 17:54 (Update 10-10-2016, 17:54)

,,De bloemenhandel is aan het veranderen. Mensen zetten hun huis niet meer vol planten. Ik ga in de kas van 200 vierkante meter evenementen houden, zoals een uitvaartbeurs of tentoonstelling met bijzondere planten. Met het Rozenfestival doe ik de aftrap”, aldus Scholten.

