Noodopvang dicht: Make Music Together verhuist

SOEST - Muziekproject Make Music Together, bedoeld om Soesters opgezet als project rondom voor muzikale Soester(bergers), Zeisters en vluchtelingen uit de Noodopvang en het AZC, krijgt zijn vervolg in het hart van Soest.

De bijeenkomsten gaan naar de Plantage aan de Smitsweg, in plaats van het Officierscasino in Soesterberg. Ook Welzijnsstichting Balans gaat helpen om dit volgens de initiatiefnemers unieke project op de kaart te blijven zetten.

Make Music Together was vanaf juni twee maal in de maand. Na een eerste oproep in de media en via posters en flyers in opvangcentra kwamen meerdere muzikanten en belangstellenden uit zowel AZC, Noodopvang als uit Soest en Zeist. Burgers gaven ook muziekinstrumenten.

Met het sluiten van de noodopvang en een afname van het aantal vluchtelingen is gezocht naar een centrale plek. Ook speelt volgens initiatiefnemer Bert Smit mee dat uit meerdere culturen in Soest en Soesterberg belangstelling is voor het initiatief. Een team vrijwilligers draagt het project.

Maandag 17 oktober en 7 november is er nog een avond in het Officierscasino, op 9 januari is dan De Plantage. Vrijwilligers zijn welkom. Meer info via makemusictogether.nl.