Molen De Hoop eenzaam verlicht in donker Bunschoten

BUNSCHOTEN - Automobilisten moesten vrijdagavond even voorzichtig hun weg zoeken in Bunschoten. Het was er pikkedonker. De straatverlichting in een groot deel van het dorp was enige tijd uitgevallen.

Maar de stroomstoring aan het straatmeubilair leverde die avond wel mooie plaatjes op. Zo baadde molen De Hoop aan de Stadsspui ineens in een zee van licht. Een prachtig gezicht.

De onderhoudsdienst CityTec heeft de storing dezelfde avond weer op kunnen lossen. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing.