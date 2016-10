’Neus en oren; die korrels zitten overal’

HUIZEN - Natuurlijk zijn de meeste voetbalouders bezorgd over de mogelijke gevaren van het rubbergranulaat in de kunstgrasmat waarop hun zoons en dochters met grote regelmaat spelen. Maar om nou onmiddellijk te stoppen met voetballen op kunstgras, gaat velen toch te ver, zo blijkt uit gesprekken langs de Huizer voetballijn zaterdagochtend. ,,We moeten wel nuchter blijven, niet in paniek raken’’, is de algehele stemming.

Door Marjolein Vos - 9-10-2016, 15:41 (Update 9-10-2016, 15:41)

Ali Batman, al zestien jaar keeperstrainer bij SV Huizen, is er minder rustig onder. Zeker omdat in de tv-uitzending van Zembla naar voren is gebracht dat vooral keepers gevaar zouden lopen. ,,’Pap, wat ga je nu doen?’, vroeg mijn zoon van de week aan me’’, vertelt Batman.

,,De keepers zijn onrustig, voelen zich onzeker sinds dit nieuws bekend is geworden. En dat begrijp ik want ik ben niet alleen trainer, maar ook vader. Mijn zoon keept in de A1.’’ Als er voldoende natuurgrasvelden vrij zouden zijn, dan zou ik direct daar naar toe gaan, net als voetbalclub Laren.’’

Batman gaat alle keepers duidelijk zeggen dat ze met lange broek en lange mouwen moeten keepen, niet alleen tijdens de trainingen maar ook tijdens de wedstrijden: ,,Je kunt geen risico nemen, niet zo lang onduidelijk is hoe het nou precies zit met die korrels.’’ Ook zal hij er op hameren dat de jongens zich goed douchen na de training: ,,Die korrels zitten overal. Zeker bij keepers. In hun ogen, oren, neus, mond. Echt verschrikkelijk.’’

Op het terras bij de kantine staat een groepje ouders van een selectie-elftal. ,,Onze jongens trainen altijd op kunstgras. Dus ik vind wel dat er snel goed onderzoek moet komen.’’ Een moeder in het groepje lacht: ,,Volgens mij zijn die korrels slechter voor je wasmachine dan voor je gezondheid.’’