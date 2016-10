Niet verbaasd over pitbulls

AMERSFOORT, SOEST - De arrestatie van een Soester en twee anderen, woensdagvond, op verdenking van het organiseren van pitbullgevechten, verbaast de dierenbescherming niet. Wel de omvang ervan.

Door Joost Reijnders - 7-10-2016, 16:43 (Update 7-10-2016, 16:44)

Volgens woordvoerder Niels Dorland van de Dierenbescherming zijn er al jaren aanwijzingen dat er hondengevechten worden georganiseerd in Nederland. Maar aantonen is lastig. ,,In de praktijk worden onze inspecteurs wel eens bij een hondenkadaver gehaald. Vaak in het Rotterdamse havengebied. Dan zie je de littekens van bijtwonden en de chip die is uitgesneden. Dan kun...