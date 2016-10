Woningmarktregio in de lift

SOEST, BAARN - Woningen in Eemland worden steeds sneller verkocht, meldt de NVM. Vooral de vraag naar appartementen is snel gestegen.

Door Hans van Keken - 7-10-2016, 15:16 (Update 7-10-2016, 15:21)

Dat komt door de combi van een lage rente en een aantrekkende economie, zo luidt de verklaring. Volgens de NVM zijn er vergeleken met vorig jaar in het derde kwartaal 16% meer appartementen verkocht, en is de gemiddelde verkoopprijs van huizen in die periode met 6,6 % gestegen. Nadeel van de verkopersmarkt is volgens de belangenorganisatie wel dat vooral starters het moeilijk hebben om nog wat betaalbaars te vinden. ,,In dorpen als Soest, Baarn en Bunschoten valt het nog mee, ook omdat gemeenten veel nieuwbouw voor starters mogelijk maken. Maar in Amersfoort is het al lastiger, al trekt ook daar de nieuwbouw aan”, meldt NVM-regiovoorzitter Morren.

Het totaal aantal verkopen in Eemland steeg in het derde kwartaal ruim 5%. De gemiddelde verkooptijd van een woning in de regio is inmiddels bijna twee maanden.