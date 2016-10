’Kans voor biogasnet in Bloemendalerpolder’

WEESP - Het grootschalige woningbouwproject Weespersluis in de Bloemendalerpolder biedt een uitgelezen kans voor innovatieve toepassingen van duurzame energie.

Door Tamar de Vries - 7-10-2016, 22:00 (Update 7-10-2016, 22:00)

De Weesper ondernemer Theo van Kan lanceerde vorig jaar al het idee voor een zonnepanelenpark van 30 hectare in de Nieuwe Keverdijksche Polder. Vandaar dat hij - voortbordurend op het zonnepanelenplan - op het idee kwam van een biogasnet in de Bloemendalerpolder. ,,Ik heb daarover gesproken met Alliander DGO, dat staat voor Duurzame Gebiedsontwikkeling”, vertelt hij. ,,Alliander werkt aan duurzame energievoorziening in de...