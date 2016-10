De Tip Tien voor deze week

Klaar voor een nieuwe week vol muziek, theater, cabaret, film en exposities? De krant blikt vooruit en maakt een keuze uit wat er speelt in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. Ontdek in tien tips wat de regio te bieden heeft.

Door Leander Mascini - 7-10-2016, 14:55 (Update 7-10-2016, 14:55)

Ga mee met de laatste vogelexcursie op de fietsboot Eemlijn, luister naar het Lendvai String Trio in Soest of bezoek de voorstelling van Javier Guzman in Nigtevecht.

Paddenstoelen - Natuur

Er bestaan wel duizend soorten paddenstoelen, maar wat is een heksenkring nu precies, wat zie je met een spiegeltje en waar komen gekke namen als vliegenzwammen en duivelseieren vandaan? Zondagmiddag kunnen kinderen tussen 6 en 11 jaar daarachter komen tijdens het speuren naar paddenstoelen in het Spanderswoud onder leiding van een gids. De start is om 13.30 uur bij parkeerplaats restaurant Robert aan de Spanderslaan 1 in Hilversum. Kosten: drie euro per kind.

Stormvogel - Jazz

Jazz, latin en soul. Dat staat er zondag op het programma van de serie jazz-concerten in de Van Houtenkerk aan de Oudegracht 69 in Weesp. Gaby Kaihatu meets het Stormvogel Jazz Trio, met Stormvogel (foto), Marco van Os (bas), en Dave van Beek (drums). Speciale gasten zijn Bas Toscani en Job Kaihatu. De zaal gaat open om 13.30 uur. Het optreden begint een half uur later. Kaarten zijn aan de ingang verkrijgbaar.

Religieus - Expositie

Onder de noemer ’Moren Than Art’ exposeert Evie Mol vanaf vandaag drie weken in Het Ontwerpfabriekje aan de Van Riebeeckweg in Hilversum. Mol woont al enkele jaren in Turkije, maar haar religieus getinte werk is nog regelmatig in Nederland te zien. Het gaat onder andere om acryl en gemengde technieken op canvas, zoals ’Jericho II’ op de foto. Ook geeft ze vandaag en morgen een tweetal workshops in gemengde technieken in Het Ontwerpfabriekje. De expositie is dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

China - Film

In Filmtheater Hilversum start dinsdag het nieuwe Movies that Matterseizoen, een initiatief van Amnesty. Te zien is de Chinese documentaire ’Hooligan Sparrow’ van de jonge Chinese filmmaker Nanfu Wang. Gewapend met haar camera volgt zij een groep activisten onder leiding van Ye Haiyan (Hooligan Sparrow) tijdens hun protesten tegen de straffeloosheid rond een seksschandaal. Na de film, die start om 20.15 uur, vindt er een nagesprek plaats onder leiding van Marijn Heemskerk van de online krant De Correspondent. Zij interviewde de hoofdpersonen in de documentaire en bevraagd in het Filmtheater Simone Vromen die als Cina deskundige werkzaam is voor Amnesty.

Schets - Kunstcafé

Kunstenares Marjolein Schiffers (foto) en zangeres Abby Berkeveld zijn de eerste gasten van Kunstcafé Laren dat vanavond om 19.30 uur weer van start gaat in Het Brinkhuis. Het thema van de avond is ’De Schets’. Schiffers is daarom uitgenodigd om te komen vertellen over tekenclub Hamdorff waar zij onderdeel van uitmaakt. Haar verhaal wordt ondersteund met beeldmateriaal. Abby Berkeveld zorgt voor de nodige sfeer met haar liedjes. Creatievelingen mogen ook een eigen schets meenemen, welke bij elkaar worden gehangen. Het werk bekijken opent een gesprek en verbindt is de gedachte.

Kamermuziek - Klassiek

Jaarlijks verzorgt Stichting Muziekkring Eemland zeven kamermuziekconcerten in een van de zalen van Hilton Royal Parc Soestduinen. Het Lendvai String Trio, bestaande uit de Hilversumse Nadia Wijzenbeek (viool) , de Zweedse Yivali Ziliacus (altviool) en de Britse Marie Macleod (cello), is uitgenodigd voor het eerste concert van dit seizoen. Het trio maakte cd-opnamen van alle Beethoven strijkkwartetten en van de trio’s van de Nederlandse componist Julius Röntgen. Van beide genoemde componisten wordt zondag werk gespeeld, evenals van Schubert. Aanvang 15.00 uur.

Purper - Theater

Purper keert terug naar het theater. De bekende theatergroep werd in 1980 opgericht door Erik Brey en Haye van der Heijden en wisselde in de jaren er na regelmatig van samenstelling. Bekende namen uit de Purpergeschiedenis, Frans Mulder, Alfred van den Heuvel en Erik Brey, brengen nu ’Purper’s vier jaargetijden’ op de planken. In Diederick Ensink hebben ze hun ideale vierde man gevonden. De vier staan dinsdag om 20.15 uur in Theater Idea in Soest. Een voorstelling door vier heren in een rok die kort maar hevig terugkeren naar het theater voor een avond vol zang en cabaret waarin een paar ’gouwe ouwe’ niet ontbreken.

Oudjaar - Cabaret

Javier Guzman komt zaterdag naar het Dorpshuis in Nigtevecht. Hij spit het nieuws van 2016 door en brengt een ongezouten oudejaarsconference, die hij dit jaar voor het eerst zal verzorgen.

Speciaal voor de voorstelling vaart de pont van Nederhorst den Berg gratis om 20.00 uur. De voorstelling begint om 20.30 uur. Terug vaart gaat in overleg. Kaarten zijn onder meer verkrijgbaar via www.cabaret-nigtevecht.nl en via telefoonnummer 0294-252506.

Trio - Muziek

Nederland kent veel goede muzikanten die mooie programma’s maken en toch maar bij een klein publiek bekend zijn. Daarvoor biedt de organisatie van de Stad-Huisconcerten in Weesp graag een podium. Als liefhebbers voor liefhebbers. Vrijdag 14 oktober treedt om 20.15 uur in deze serie het Trio Centella op, bestaande uit sopraan Selma Harkink, dwarsfluitist Suzanne Arends en harpist Aimée van Delden. Op het programma staan werken van Maurice Ravel, benjamin Britten en Camille Saint-Saëns.

Vogels - Natuur

De fietsboot Eemlijn vertrekt zondag om 14.00 uur vanaf de opstapplaats aan de Bestevaer in de Oude Haven van Huizen voor de laatste vogelexcursie van dit seizoen. De ’vogelaars’ aan boord vertellen onderweg over de vogels die te zien zijn. De fietsboot legt speciaal voor de excursie aan op de westoever van de Eem, waarna de gidsen per fiets met de deelnemers door het gebied rijden. De excursie eindigt rond 16.30 uur voor de ingang van Theetuin Eemnes.