Koningsfeest in Soest lijkt steeds meer koningsdrama

SOEST - Het moet elk jaar opnieuw een volksfeest zijn, maar achter de schermen van de als gezellig bedoelde Koningsdag in Soest kraakt en piept het.

Door Hans van Kekenh.van.keken@hollandmediacombinatie.nl - 8-10-2016, 9:54 (Update 8-10-2016, 11:30)

Er is al langer onvrede over het functioneren van het Oranjecomité, dat op zijn beurt daarover flink geïrriteerd is. Het ziet dan ook geen enkel heil in het plan voor een ’koningsdagkoepel’, dat - los van meer geld voor Koningsdag - alle activiteiten voor dat feest moet gaan coördineren.

Dat plan kwam recent uit de koker van...