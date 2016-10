Freek de Jonge leidt debat over toekomst eigen dorp

Foto Studio Kastermans De bekendste inwoner van Muiderberg, Freek de Jonge, leidde het gesprek over de Dorpsvisie.

MUIDERBERG - Circa zestig Muiderbergers bezochten donderdagavond de bijeenkomst over de Dorpsvisie in De Rijver. Dorpsgenoot Freek de Jonge trad op als gespreksleider.

Door Tamar de Vries t.de.vries@hollandmediacombinatie.nl - 7-10-2016, 17:00 (Update 7-10-2016, 17:00)

Harry Mock, interim-voorzitter van de Dorpsraad, kijkt terug op een geanimeerde avond. „Er was veel bijval voor het bomenplan van de Dorpsraad en de actieagenda bij de visie.” Het bomenplan gaat over de aanplant van een deel van de vijfhonderd bomen die Muiden en Muiderberg erbij krijgen in de gemeente. „De Dorpsraad heeft voorgesteld om de bomen te planten...