Over de Tong: restaurant Klein Fornuis in Baarn

Foto Marit Versteeg De buitenkant van Klein Fornuis.

BAARN - Restaurant Klein Fornuis is al een jaar geleden officieel geopend, maar het was de redactie nog onopgemerkt gebleven. Wat is het dan aangenaam om zo verrast te worden in Baarn, een restaurant met een eigen formule.

Door Marit Versteeg - 7-10-2016, 20:34 (Update 7-10-2016, 20:34)

Het is even schrikken als we op een vrijdag om half zeven het restaurant binnenstappen, want er zit nog niemand. De gastvrouw ontvangt ons hartelijk en maakt een praatje.

Ze schenkt vast een drankje in en zet kleine olijven met chorizo op tafel. Stampvol zal...