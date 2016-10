’De gans: het ideale scharrelvlees’

BUNSCHOTEN, EEMDIJK - Melancholisch gegak in de lucht, de zomer is voorbij. Ganzen trekken naar het zuiden. Al duizenden jaren.

Door Hans van Kekenh.van.keken@hollandmediacombinatie.nl - 6-10-2016, 16:29 (Update 6-10-2016, 16:29)

De vogels hebben ook een andere kant. Ze veroorzaken, zoals wij het noemen, economische schade. Poepen het gras onder dat koeien moeten eten, vreten het gras op. Voordeel is dan wel weer dat het machtig mooi vlees oplevert. „Beter scharrelvlees is er niet”, stelt Thijs van Leeuwen uit Bunschoten. Die meteen even het misverstand de wereld uit wil helpen dat alle ganzen...